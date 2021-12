Soleil Sorge è il personaggio più controverso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. I vipponi dentro la Casa hanno molto spesso sentimenti contrastanti nei suoi confronti, così come il pubblico e gli internauti.

Ex naufraga racconta alcuni retroscena su Soleil Sorge prima del GF Vip

In queste ore, su TikTok è diventato virale un video con protagonista Viviana Bazzani ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2007 (ha giocato insieme a Miriana Trevisan). La ex naufraga, ha svelato alcuni retroscena su Soleil Sorge raccontando cosa farebbe quando arriva alle feste in quel di Milano:

Voglio raccontarvi alcune cose che non sapete di Soleil. Innanzitutto a Milano non è assolutamente amata… quello che dice Sophie che lei è stata allontanata da un ristorante è verissimo. Non da uno ma da diversi… quando arriva nelle feste è solita offendere e umiliare, in particolare le donne. Una volta è capitato anche con una festeggiata, lei è solita fare in questo modo. Lei non è personaggio, è proprio così. Addirittura tempo fa ha lasciato un appartamento e vi assicuro che quando lei se n’è andata hanno fatto la ola in quel condominio e hanno fatto pure il trenino per le scale e vi ho detto tutto. Credo che adesso vada bene per gli autori del Grande Fratello Vip perché la sfruttano e la utilizzano come gli pare perché lei ci gode a far soffrire le persone ma dopodiche… ciao Soleil!

Il VIDEO ti aspetta in apertura del nostro articolo.