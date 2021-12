Dopo la lite tra Soleil Sorge e Alex Belli, proprio l’italo americana si è sfogata con Katia Ricciarelli svelando dettagli interessanti sul loro bacio durante la messinscena della Turandot.

Comunque durante la Turandot dovevamo fare un bacio normalissimo. Senza nulla. Lui c’ha messo la lingua. Poi cosa fai in puntata? “Ah ma perché c’era la lingua?” Continuava a fare cose, mancando di rispetto all’onestà intellettuale. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Quando si poteva parlare tranquillamente di quello che è stato, senza nessun tipo di problema. Evidentemente la coda di paglia c’era e per questo è andato in protezione.

L’atteggiamento di Alex, proprio secondo Soleil, sarebbe andato oltre:

Ha detto cose belle forti e importanti, che ha detto più volte. La mia situazione era molto chiara, gli avevo detto che doveva raffreddarsi e frenare la cosa. Ora ci troviamo in questa situazione. L’ho visto in crisi e gli ho detto: “senti, tanto tra me e te tanto non è cosa. A prescindere da questo fatto tu devi risolvere le tue cose fuori ma soprattutto tra me e te, devi, soprattutto tu – perché io non sono mai andata oltre, né con le parole a dire mi sono innamorata o ti voglio o cose – risolverti dentro.