Sophie continua a prendere spunto (giusto per essere buone) da Soleil Sorge. L’ex tronista a corto di idee, proprio l’altro ieri sbirciava l’outfit dell’italo americana sulle tonalità del viola e, guarda caso, come si sarà vestita il giorno dopo?

Sophie è una Soleil che non ce l’ha fatta? Questo il mantra che gli amici di Twitter ripetono ormai da giorni. L’altro ieri la Sorge ha indossato un vestito viola e l’ex tronista le ha fatto la “radiografia” e, guarda caso, il giorno dopo ha indossato un abito dello stesso colore.

Questo, giusto per fare un nuovo esempio.

In un mondo giusto, gli autori del GF Vip commissionerebbero il montaggio di una clip ad hoc con tutti gli sguardi “sospetti” di Sophie ed i vari comportamenti per emulare Soleil (dalla spallina abbassata alla bandana sulla testa fino ai “freeze” mentre la guarda ballare).

Alfonso, vi stiamo dando molti spunti per creare dinamiche:

Nel frattempo, il rapporto con Gianmaria Antinolfi ha subito un nuovo “stop” e non procede da nessuna parte (oltre a fare acqua da tutte le parti):

Tutto troppo fermo, ripetitivo e senza un senso io non andrò mai più di così a livello emotivo perché non è un rapporto che cresce, ma è un rapporto basato su due abbracci dalle 20 alle 4 del mattino, a me non basta. Per me è normalità, nella realtà si parla.

Un rapporto non si alimenta così, io provo un’attrazione che può diventare altro o finire nel nulla e restare sempre un’attrazione, se io in te non vedo una complicità a livello amichevole di divertimento e condivisione anche perché io non sono una molto appiccicosa.