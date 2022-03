“Soleil? La voglio in tutti gli show di Bonolis”, Sonia Bruganelli elogia la ex del GF Vip

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di fare il tifo per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Per questo motivo, a poche ore di distanza dall’inizio della semifinale, ha commentato il percorso dell’ex concorrente.

La moglie di Bonolis ha commentato, sul suo profilo di Instagram, l’esperienza di Soleil con il GF Vip: “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil. Credo che sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv”.

Durante la sua consueta diretta su Instagram, l’opinionista del GF Vip ha aggiunto: “Ma chi l’abbandona… il prossimo anno sarà in tutti i programmi di Bonolis”.

Soleil, infatti, appena uscita dal reality show si lancerà immediatamente verso una nuova esperienza in TV. Sarà proprio lei una delle opinioniste della Pupa e il Secchione Show in partenza dal prossimo 15 marzo su Italia 1 con Barbara d’Urso.

E se la Sorge sarà una delle opinioniste insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia, la sua migliore amica Dayane Mello condurrà la striscia settimanale su Mediaset Infinity a partire dalle 20.30 ogni martedì.

Dayane conduce il Pupa Party e Soleil è giurata a La Pupa e Il Secchione Orgogliosa di loro, le solemello stanno per tornare #LaPupaEilSecchioneShow #PupaParty #solearmy #mellos pic.twitter.com/xdeRJrQkgO — solesupporter (@solesupporter) March 10, 2022

Il modo in cui abbiamo vinto tutto

TUTTO

Meritate questo e altro queens ❤#solearmy#mellos#solemello pic.twitter.com/e96MwhiZF1 — Ancheatefamiglia (@Ancheatefamigl1) March 9, 2022