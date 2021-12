Soleil Sorge dopo la squalifica di Alex Belli è apparsa demoralizzata e sottotono. Stamattina il risveglio nella Casa del Grande Fratello Vip non è stato dei migliori e l’italo americana ha raccontato le sue sensazioni a caldo a Carmen Russo e Jessica Selassiè.

Io di base ero affezionata per l’amicizia e il rapporto che avevamo. Non ho mai voluto andare oltre non avrei mai voluto che lasciasse sua moglie perché io non voglio lui prima di tutto e poi ho un’altra persona con cui ho di più. Mai avrei dovuto oscillare, non ho mai oscillato in realtà. Tutte le mie delusioni e le rabbie sono dovute al fattore amicizia, umano, quello che mi ha deluso.