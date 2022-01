Dopo la difficile puntata di lunedì sera, nella Casa del Grande Fratello Vip il clima non è dei migliori. Anche per questo motivo, nelle ultime ore, Soleil Sorge è letteralmente crollata (e Alex Belli, da fuori, è arrivato in suo soccorso).

Soleil piange e Alex la consola: Delia Duran sbotta e poi cancella

Nel pomeriggio di ieri Soleil, lontana dagli sguardi degli altri concorrenti, ha avuto un momento di sconforto lasciando cadere sul suo volto anche qualche lacrima.

I diverbi delle ultime giornate pare abbiano scosso molto i concorrenti, compresa Soleil che ha litigato con Lulù.

Alex Belli, su Twitter, ha deciso di consolare la sua amica speciale con una dolce dedica:

Sono con te! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti! E ancora oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!

Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/yoUbvJp8nq — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 4, 2022



Nella tarda serata di ieri, a qualche ora di distanza dal tweet di Alex Belli, proprio la moglie Delia Duran ha pubblicato una storia su Instagram: “Quando è troppo, è troppo”, riferimento al commento del marito per Soleil?

Questo non possiamo saperlo con certezza e, dopo qualche minuto, il suo sfogo è sparito.