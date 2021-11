Soleil non partecipa al Game Night del GF Vip: ecco per quale motivo – VIDEO

E se l’anno scorso nella Casa del GF Vip c’era il Late Show, questa volta gli autori hanno pensato ad un Game Night presentato da Jessica e Sophie (per quanto riguarda la prima puntata) ma senza Soleil Sorge: per quale motivo?

Soleil non partecipa al Game Night del GF Vip

L’italo americana proprio ieri sera non stava bene e, per questo motivo, ha scelto di andare a dormire molto presto rinunciando al primo appuntamento con il game che tanto piacerà ad Alex Belli per via del nome.

Proprio l’attore di Centovetrine nel corso del gioco ha baciato l’amico Davide Silvestri, ma non è finita qui. Ed infatti, al termine dello show, Sophie Codegoni ha lanciato delle frecciatine a Gianmaria Antinolfi che sono poi proseguite anche durante la notte.

Soleil Sorge con la mascherina negli occhi ed i tappi nelle orecchie, ha cercato di riposare perché non stava bene per via del ciclo e, secondo gli internauti, pure per qualche decimo di febbre (oltre che giù di morale per via delle ultime dinamiche).

La sua assenza si è comunque fatta sentire tanto che lo ha ribadito anche Gianmaria.

gianmaria torna indietro e va in cucina da soleil:

"CI VOLEVI TU IN QUESTO GIOCO!"😭#gfvip pic.twitter.com/IxFdSVPHmX — Soleil🐍 (@SottonaDiSole) November 11, 2021