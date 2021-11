Questa mattina, dopo la puntata di ieri del GF Vip, Soleil e Lulù si sono ritrovare in cucina in un momento di quotidianità e l’influencer ha voluto subito chiarire con la giovane principessa il video trasmesso ieri sera nel corso dell’appuntamento in diretta.

Soleil e Lulù, chiarimento dopo il video di Manuel

Durante la puntata, infatti, era stato mandato in onda il video in cui Soleil e Manuel Bortuzzo scherzavano insieme sulla possibilità di fare una cenetta romantica. Si tratta di un breve filmato nel quale Soleil si mostrava curiosa della stanza dell’ex nuotatore.

Lo stesso video, tra l’altro, era stato condiviso nelle passate ore proprio dal padre di Manuel con l’intento, probabilmente, di screditare nuovamente la giovane Lulù.

Soleil, ritrovandosi da sola con la principessa etiope ha voluto subito chiarire:

Comunque non ci avevo pensato ma per la cronaca, quel video preso, quello mio e di Manuel, era di un paio di settimane fa eh? E comunque a prescindere non era minimamente in quella chiave lì…

Lulù ha replicato con tranquillità, commentando:

No, ma lo so… Di certo se ti piaceva Manu, insomma, vi piacevate a vicenda vi sareste avvicinati… Se eri il suo tipo…

Soleil ha quindi ribattuto:

No, ma non mi sarei fatta problemi in nessun senso!