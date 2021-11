Soleil litiga con Manila e Miriana: “Casa di falsi e codardi!” – VIDEO

Soleil Sorge “accende” di nuovo la Casa del Grande Fratello Vip e litiga con Manila Nazzaro. Dopo la questione creatasi ieri sera per colpa di una chiazza di vino trovata in veranda, finalmente è arrivato il momento di mettere in chiaro le cose.

Soleil litiga con Manila e Miriana al GF Vip

“Ci sono rimasta male, non ero arrabbiata” ha spiegato Manila sottolineando che, delusa dall’ironia fatta sul suo voler tenere in ordine la casa, non ha gradito che a farlo fosse stata proprio Soleil.

La Stasi afferma di non avere ironizzato lei per prima, dichiarando di essersi stancata di ricevere sempre rimproveri per qualsiasi cosa accade:

In questa Casa, chi si prende le responsabilità sono proprio io. È una Casa di falsi e di codardi.

Soleil lancia pure una frecciatina a Miriana per la nomination ricevuta lo scorso venerdì sera.

Al termine del confronto Manila è scoppiata a piangere per il dispiacere: domani sera confronto tra donne alfa?

Ecco il VIDEO.

Non so con quale forza Manila e Miriana si trattengono dal prenderla per quella coda di cavallo e trascinarla per tutta la casa del grande fratello, è di un’indisponenza e saccenza da far accapponare la pelle, questa sarebbe una villain? Dai su #gfvip pic.twitter.com/7oixmVb9Ts — Hey, Gio’s speaking ☎️ (@GioCellRed) November 7, 2021