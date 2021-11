Soleil Sorge, dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, ha discusso con Lulù Selassiè per la nomination delle tre princess (che hanno ricambiato il voto ricevuto dall’italo americana).

Soleil Sorge litiga con Lulù Selassiè dopo la nomination al GF Vip

La volta scorsa non te la sei presa e si annulla la cosa poi mi fai questa. No, voi siete venute tutte carine, tutte sbaciucchiose e poi cosa fai, mi nomini? Tesoro mio vai a fare la falsa da un’altra parte e non con me…





Gli amici di Twitter, anche in questo caso, si sono divisi. Alcuni criticano la Stasi per non averla presa sportivamente e altri puntano il dito contro Lulù accusandola di non essere stata “trasparente”.

Voi da che parte state?

Dopo gli screzi iniziali Lulu è sempre stata limpida con Soleil andava sempre a parlarle in faccia in caso di “discussioni” perché sembrava stessero diventando amiche. Lulu si è anche confidata con lei boh proprio non capisco perché tra le tre sia così inviperita con lei #gfvip — 🌟 (@TrashRated_) November 2, 2021

Si Lulù vuole fare passare il loro voto come un ricambiare il voto della scorsa settimana….proprio falsa fino al midollo, lo ha fatto perché si è accorta della complicità tra soleil e Manuel e vuole farla fuori #GFvip — Gloria Iacopino (@IacopinoGloria) November 2, 2021