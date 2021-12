Nella Casa del Grande Fratello Vip si sta consumando un vero dramma della gelosia. Alex Belli, intenzionato ad uscire stasera dal Grande Fratello Vip, si è fortemente scontrato con Soleil Sorge (nonostante il bacio passionale).

Soleil litiga con Alex e insulta Delia Duran: “Quella cretina di tua moglie…”

Vai Alex, viviti i tuoi problemi. Non ti sei fatto problemi per la mia fragilità e sensibilità, con il tuo modo di giocare: io vado, no resto, io vado, no resto. Sono veramente schifata. – ha urlato Soleil – In questi giorni hai giocato. Io mi baso sulla coerenza. Molto probabilmente hai sempre e solo giocato. Sai cosa ti dico? Che non gioco più. Che andavi via, dovevi dirmelo quando lo hai deciso.

Alex Belli ha cercato – invano – di spiegarsi e Soleil l’ha accusato di falsità.

Il man del game a questo punto non ci ha visto più:

Che caz** mi vieni a dire ste stron**te. Io ho i miei problemi. Ieri sono stato neutro, lo capisci con quel cervello? Sei una donna abbastanza intelligente per capire ste robe. Ti ho lasciato decidere per i caz** tuoi, senza essere condizionata da me. Ma che caz** stai dicendo. Smettila di dire ste stron**te. Pensi che io sia felice di uscire di qui? Pensi che io stia bene a non vederti? Baby non devi essere schifata, ho dei problemi. Capisci queste cose. Non sto giocando fidati. Non abbiamo giocato, abbiamo vissuto e ora non ci credi più perché io ho dei problemi fuori da andare a risolvere? È questa la tua amicizia? Era meglio dirlo in puntata secondo te?

Poi le ha urlato contro:

Te l’ho detto sabato cazz*.

Soleil disturbata dalle urla ha offeso Delia Duran:

Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie e alla tua vita.

“nel modo di giocare: no, resto – no, me ne vado” e comunque Soleil è incazzata per questo non perché Wendy l’ha avvisata, capitelo #gfvip pic.twitter.com/xob5GCNCiR — Vale ♐️ (@afiresign_) December 13, 2021

‘Le urla le fai a quella cretina di tua moglie’ SOLEIL CHE NON CE LA FA #gfvip #solex pic.twitter.com/J6n6aCzNMZ — teoriadelle3s (@solesupporter) December 13, 2021

Ottimo.

Qualcuno dica a Soleil che stasera Delia Duran tornerà (ancora) al GF Vip per lo “scontro” finale con Alex Belli:

I dubbi di Alex Belli sono sempre più forti e questa sera Delia Duran entrerà nella casa per un faccia a faccia definitivo con suo marito.