Soleil Sorge e Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip hanno parlato a lungo del rapporto che entrambe hanno (dentro e fuori dalla Casa) con Alex Belli. L’italo americana, parlando di relazioni d’amore, ha anche citato Jeremias Rodriguez.

Capendo la complicità e il rapporto che c’è tra di noi, ho capito che poteva essere uno “sbando”. Tra di noi non ci sono mai state le basi. – svela Soleil come riporta blogtivvu – Tutto ciò che abbiamo vissuto qui è stato uno sbando totale. Io stessa so che ho fuori una persona con cui, lucidamente lontana da questa situazione, penso di cercare di recuperare la mia storia fuori. Io stessa prima di entrare ho parlato con questa persona con cui mi stavo sentendo e gli ho messo la possibilità di qualche cosa.