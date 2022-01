Soleil Sorge è infastidita all’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip e non sa come gestire la situazione. L’italo americana ha rimproverato Jessica per averle “voltato le spalle: “Le hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l’amica”.

“Ma io c’ho parlato due volte, Quello che ho sempre detto gliel’ho detto anche perché è il mio pensiero da sempre”, confida Jessica, stupita dai rimproveri avuti dalla sua coinquilina.

Soleil, confusa e dispiaciuta aggiunge:

Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex. Dovrà farlo prima con lui e poi al massimo proprio per esagerare con me. Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro.

A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me. Quindi come si è permessa lei di giudicare me, mi permetto di giudicare lei.