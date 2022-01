Soleil Sorge si è confidata con Barù e Davide Silvestri svelando di non apprezzare l’atteggiamento di Gianmaria Antinolfi e Jessica Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip.

Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt che ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce.

A me quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non le piace glielo dico in faccia perché altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove posso difendermi.