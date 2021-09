Notte choc al GF Vip: Soleil e Gianmaria minacciano azioni legali

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è successo di tutto. L’argomento “stalker” è stato affrontato superficialmente in puntata e l’influencer ha “demolito” l’imprenditore.

Non capisco che ci fai in questo programma, sei qui, sei un imprenditore, cosa può darti uno show del genere. Io non mi vergogno di dire che da donna ho rifiutato la sua insistenza, perché non si trattano così le donne.