Soleil rifila un “palo” a Gianmaria: il chiarimento definitivo al GF Vip

Soleil Sorge ha appena rifilato un grosso due di picche a Gianmaria Antinolfi, il latin lover campano che ha cercato il confronto definitivo dentro la Casa del Grande Fratello Vip dopo giorni di frecciatine.

Sono sempre stata chiara, ti ho sempre detto le cose come stavano, dall’inizio alla fine, dal primo giorno. – ha esordito Soleil – Io ti ho dato il massimo che potevo e la chiarezza soprattutto, ok? Le mie parole sono sempre state coerenti con i fatti. La vicinanza con te la sento più in amicizia, di base andiamo molto d’accordo, ovvio che c’è feeling e tutto. Per questo stavamo per ore a giocare alla Playstation o a chiacchierare, ma da parte mia non c’era il trasporto come da parte tua.

Amare una persona e volere costruire una relazione sono due cose diverse. Non c’era la voglia di costruire una relazione con te.

Sono chiara, dovresti apprezzarlo. Tu volevi costruire una relazione… sono sempre stata chiara, per questo mi permetto di scherzare in questo modo con te. Dall’esterno posso sembrare una stronz*, non c’è rancore. Io ero terrorizzata, ho pensato che avessi del rancore perché ti vedo irrigidito.