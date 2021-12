Soleil Sorge incomincia ad avere sempre più dubbi nei confronti di Alex Belli e l’ipotetico teatrino creato ad hoc prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, ha voluto raccontare le sue perplessità a Sophie Codegoni.

Se è stata una bella chiacchiera? Sì ma io gli ho detto molto chiaramente che non c’è fondamentalmente nulla e deve portare rispetto a se stesso e il suo matrimonio. Lui continuava a dire che qui è una bolla… siamo arrivati alla conclusione di base che ho detto di raddrizzare la cosa e tornare alla nostra bella amicizia.

Gli ho detto di controllare ed evitare i momenti di debolezza. Se è come dici tu che non c’è nulla di sbagliato Delia non dovrebbe prendersela. Lui mi ha detto che non se la prende e allora è tutta scena quello che sta arrivando da fuori. Io posso credere a tutto ma lui deve capire che non è coerente e nemmeno molto chiaro.