Soleil Sorge ha chiesto ad Alex Belli se fosse stato con Mila Suarez e il man del game è dapprima rimasto in silenzio e poi ha detto di “no” (ma dovrebbe esserci una spiegazione logica).

Alex Belli “nega” la sua relazione con Mila Suarez? Ecco la risposta a Soleil

Alex Belli a pochi giorni dal suo ingresso al Grande Fratello Vip aveva parlato di una diffida fatta a due persone (immaginiamo la ex moglie Katarina e proprio Mila Suarez, sua ex fidanzata prima di innamorarsi di Delia Duran).

E se l’attore evita di nominarle e non ne parla mai di sua spontanea volontà, la stessa cosa non accade fuori dalle mura del GF Vip.

Ed infatti, sia Katarina che Mila, si sono abbondantemente spese in attacchi contro Alex specie la Suarez che non ci è di certo andata giù leggera.

Accusare Alex di voler solo fama e attenzioni quando Mila sta facendo esattamente la stessa cosa non è molto coerente come ragionamento, siate obiettivi.

L’attore, ad onor del vero, non le ha mai citate (e avrebbe potuto farlo per amore del gioco).

Secondo me il man del game ha risposto in quella maniera giusto per far capire a Soleil che fosse il caso di cambiare discorso (forse, dopo la diffida, anche lui è “costretto” a non nominarla).

Ed infatti la Sorge ha concluso con un lapidario:

No, non eri tu…