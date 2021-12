Domani sera la puntata del Grande Fratello Vip sarà eliminatoria. Nella Casa, oltre ad un concorrente che andrà via, potrebbero esserci nuove dinamiche al cardiopalma? Soleil Sorge, chiacchierando con Davide e Basciano, ha avanzato una ironica richiesta con protagonista Alex Belli.

Domani sera sarà bello per me… molto easy. Non c’è nulla che io debba affrontare di particolare. Se torna Alex? Se dovesse tornare gli dico ‘senti, fai questa dichiarazione d’amore direttamente ed è finito qua’… ma non credo perché non mi hanno detto nulla su di lui. Tira e molla tra me e lui? Voi non considerate l’incognita Soleil che mette un punto su queste cose, assolutamente.