Soleil Sorge ospite di Casa Chi, ha risposto ad alcune domande sul Grande Fratello Vip, parlando del suo ex fidanzato Luca Onestini che sta intraprendendo una conoscenza con Nikita Pelizon.

Soleil demolisce il fascino di Antonino in maniera epica

Cosa ne penso della liason tra Onestini e Nikita? Luca non è una di quelle persone che mi fanno impazzire, mi pare ovvio. Non mi stanno facendo emozionare, non vedo nulla anche perché non c’è niente al momento. Poi chissà… se son rose fioriranno come si dice.

La Sorge ha risposto in maniera epica demolendo il presunto fascino di Spinalbese:

Se mi piace Antonino e subisco il suo fascino? Io credo che la bellezza sia tanto soggettiva. In un uomo, per me la bellezza viene fuori con il carisma e quell’essere uomo. Ti dico la verità, Antonino non lo trovo nemmeno attraente fisicamente e non è nemmeno il mio tipo a livello caratteriale, totalmente idrorepellente al suo fascino.



La Sorge ha aggiunto:

Se c’è qualcuno nella Casa del GF Vip che guardo con curiosità? Alberto è un gran fig*, peccato che io non sia il suo tipo e siamo solo amici. Lo so, ha avuto una storia con Taylor Mega ed infatti ero un po’ gelosa, lui è un bellissimo ragazzo.

In ultimo, ha svelato se Antonella Fiordelisi può considerarsi una sua degna erede: