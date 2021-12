Mentre resta un mistero il presunto ingresso saltato di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip, gli autori si divertono con Soleil alimentando dubbi sulla coppia. Lo scorso lunedì, durante la puntata su Canale 5, Alex è “tornato” ma in collegamento da casa sua.

Nel corso del collegamento, Delia Duran non era presente ma nessuno sembra averci fatto caso, almeno in quel momento. A mettere però la pulce nell’orecchio ci hanno pensato gli autori che hanno fatto notare a Soleil questo piccolo “particolare”.

L’influencer ne ha successivamente parlato con Davide Silvestri raccontando quanto accaduto in confessionale e svelando i suoi dubbi, come riporta Biccy:

Mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza Delia. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa’. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono quasi accorta. O meglio, non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento. Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere. Che motivo avevano di farmi notare quel particolare? Perché a questo punto potrebbe esserci qualcosa…