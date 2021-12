L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ci ha “regalato” un teatrino senza precedenti. Alex Belli ha lasciato la Casa con Delia Duran e Soleil Sorge, nella notte, si è sfogata raccontando cosa le ha detto l’attore prima dell’uscita.

Andassero a casa cornuti e felici. Mi dispiace di essere stata messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me stessa. Non ci credo di essermi fatta fregare da questi due. – riporta Biccy – Poi ha buttato tutto il suo percorso al vento. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Mi spiace di essere diventata così fredda nei suoi confronti, ma non ne posso più. Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci niente. Con lui avevo ci ho messo il cuore e non ha avuto rispetto.

Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che mi diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo. Poi ha detto delle cose pesanti. O mi ha manipolata totalmente, ma in un modo forte e allucinante, o altrimenti sta mentendo a sua moglie e a se stesso. E vabbè cavoli suoi, io ora ne sono fuori.