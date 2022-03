“Non sono innamorata di Alex. Non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto”. Con queste parole Soleil Sorge – ospite domenica 13 marzo a Verissimo – commenta il suo tormentato rapporto con Alex Belli chiacchierando con Silvia Toffanin.

Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip per Soleil si aprono ufficialmente le porte del mondo dello spettacolo. Ovvio che, una volta fuori dal reality show, le prime domande riguarderanno per forza di cose il suo rapporto con il man della factory:

Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in un’altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone.