Soleil Sorge ieri sera si è sfogata con Gianmaria Antinolfi. La concorrente del GF Vip è entrata un po’ in crisi perché crede che gli autori del reality show stiano mostrando di lei solo scivoloni e uscite infelici.

La crisi di Soleil contro gli autori del GF Vip

E’ stata portata in puntata tutta una roba dietro una pentola che ho lasciato io… Ma siamo seri? Se lo fai in questo fallo anche nel positivo. Ed invece no, nei miei confronti è scontato che mi si debba criticare e sottolineare i miei difetti. Ed invece quando sottolineate i miei pregi, le cose che faccio e mi mostrate un po’ di gratitudine? Io qui sto per ribaltare etichette e ruoli e lo faccio ogni giorno nella mia vita. Ad un certo punto divento egoista ma quello mi fa schifo come persona. Io non voglio diventare cattiva perché il mondo è cattivo o egoista perché il mondo è egoista. Lotto da una vita contro queste cose. Ad un certo punto non ce l’ho più la forza e mi fa male sinceramente.

Gianmaria ha cercato di consolarla:

Lo capisco. Però resisti perché secondo me stai facendo un super percorso, portalo a termine.

Soleil ha continuato:

Qui dentro cosa si è visto? Storia con Giammy, gente che si aizza nei miei confronti, me e la storia con Alex che è soltanto un’amicizia… perché non esaltarla come hanno fatto gli altri anni?

Soleil ha perfettamente ragione. Chi non la conosce, o non è stato in grado di andare “oltre”, vedrà sempre una ragazza in lotta contro il mondo quando invece, a mio parere, è chiaro che lei sta cercando di allinearsi con il mondo.

Se gli autori si “divertono” a far vedere un solo lato del suo carattere non si potrà fare moltissimo nemmeno in futuro… Io mi chiedo: ma cosa li scegliere a fare questi concorrenti se poi dovete “sminuire” pubblicamente il loro atteggiamento?