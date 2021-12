Soleil e Nathaly Caldonazzo stanno mettendo in piedi una bella amicizia fatta di confidenze ed empatia. Anche oggi, nella Casa del Grande Fratello Vip, le bionde di questa edizione si sono confidate un po’.

Soleil ha parlato di Alex Belli, svelando che se fossero stati entrambi single probabilmente tra di loro sarebbe scattato qualcosa vista la fortissima chimica provata in questi mesi:

Se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più… io ho un’altra persona fuori di cui sono innamorata. Non ho mai nascosto che, senza offesa, ho una persona fuori che non vedo l’ora di vivermi. Mi sono innamorata ma non posso dire che è il mio fidanzato ma sono innamorata persa di questa persona in un periodo così breve… probabilmente se fossi stata single e anche Alex avremmo provato. Era talmente alchemica che ci poteva stare. Provare due cose intense nello stesso momento si, però non mi avrebbe mai escluso l’altra.