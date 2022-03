Proprio oggi pomeriggio Luca Onestini è stato citato da Soleil Sorge, sua ex fidanzata conosciuta nel corso del trono classico di Uomini e Donne. A distanza di alcune ore dall’intervista di Verissimo, l’ex volto di Maria è tornato in pista per un gossip che lo riguarda in prima persona.

Luca Onestini citato da Soleil torna in pista: ecco chi è la nuova fiamma

Dopo la rottura con Cristina Porta, gli amici di Very Inutil People sganciano una bomba niente male che ci parla di una ipotetica nuova fiamma di Luca, ecco tutti i dettagli:

L’ex tronista 29enne Luca Onestini ha confermato la settimana scorsa la rottura con la giornalista spagnola Cristina Porta. I due si erano conosciuti in Spagna nel reality di Telecinco Secret Story, nel quale lo scorso 24 dicembre il modello bolognese ha trionfato, vincendo 50.000 euro. La giornalista 31enne si è invece classificata seconda. Dopo dieci giorni dall’annuncio della rottura, Onestini è stato avvistato ieri sera al Numa di Bologna con una ragazza. Si tratta della fotomodella bolognese 28enne Seyma Darouich, la quale conta su Instagram più di 40.000 follower. Una nostra fonte li ha visti ballare insieme ed essere molto complici per poi lasciare il locale insieme.

Luca Onestini smentirà l’indiscrezione o confermerà il nuovo flirt?

Ecco le foto della presunta fiamma di Onestini

