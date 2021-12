Davide Silvestri dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip sta indagando sul suo rapporto con Soleil Sorge. Il biondino ha domandato alla sua collega di reality se l’attrazione fosse esplosa da entrambi le parti.

Forse lui aveva pianificato di farmi perdere la testa, così che mi innamorassi di lui qua dentro. – riporta Biccy.it – Non ci credi che io sia così sprovveduta? No che non lo sono, le cose le ho sempre viste e cercate di frenare. Se ci ho giocato perché mi faceva comodo?

L’unico momento in cui sono stata falsa è stato quando a un certo punto ci chiedevano della nostra amicizia e io continuavo a dire che non c’era nulla in più di questo…

Non sapevo più come mentire per continuare a coprilo. Dai parliamoci chiaro era così. Io non capivo come mai sotto le coperte, o nei momenti dove sapevamo che non c’era nessuno che riprendeva, diceva determinate cose.

Erano cose forti e di cui poi non si prendeva la responsabilità e non ha finito in maniera coerente. Quindi forse ha fatto tutto per show. Se ci fai caso ogni volta che io non l’ho tutelato e andavo contro quello che lui voleva far passare o essere davanti a tutti, andava fuori di testa e sbraitava.