Soleil e Nicola vicini al bacio? “Fiato sospeso” al Grande Fratello Vip (ma non è come sembra…) – VIDEO

E se gli amici del web danno la colpa al Grande Fratello Vip per avere chiamato Nicola Pisu in magazzino mentre era vicino (vicino) a Soleil Sorge, sappiate che in ballo non c’era alcun bacio (reale) come si vuole far credere.

Soleil stava per baciare Nicola al GF Vip?

Soleil Sorge ha riempito la bocca di farina facendo credere a Nicola Pisu di volergli dare un bacio. Trovandosi faccia a faccia con il figlio di Patrizia Mirigliani gliel’ha gettata addosso.

Mentre andava in scena questo siparietto, la voce del GF ha chiamato Nicola in magazzino. Gli autori, però, non avrebbero interrotto alcun momento magico, poiché, Soleil a prescindere dalla loro chiamata (purtroppo) non lo avrebbe realmente baciato.

(Noi, per la cronaca, siamo delle sognatrici e tifiamo – ugualmente – per la ship!).

Non Nicola, che si aspettava un bacio da Soleil ed invece si è beccato uno sputacchio di farina dritto in faccia. #GFVIP pic.twitter.com/uKnY85zKZf — ioNON-🎈 | m’importaunaChega (@and_c1) October 7, 2021

soleil che sputa la farina in faccia a nicola è la cosa più bella che è successa in questa serata ✈️✈️✈️ #gfvip pic.twitter.com/szTjkv3WMi — sole (@edvinnhrry) October 7, 2021

Nicola e Soleil qualsiasi cosa siate sappiate che vi shippo in qualunque modo ✈️ #gfvip pic.twitter.com/QcpJw1b9yx — Love Trash TV (@LoveTrashTV_) October 7, 2021

Nicola parla della sua cotta per La Stasi