Colpo di scena oggi nella Casa del GF Vip: Soleil Sorge ha baciato Alex Belli ma questa volta senza che tra loro ci fosse la scusa di un copione. Un bacio reale, quello che si è consumato sotto lo sguardo degli altri Vipponi e che ha lasciato in molti senza parole.

Prima del bacio passionale tra Soleil ed Alex alla luce del sole ed a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, la Sorge guardando negli occhi l’attore ha commentato:

Lo capisci che ti sei fatto stramale da solo? Non ti ho dato altro se non fiducia, amicizia, sostegno totale e un’infinita lista di valori in cui credo profondamente nella vita.