Soleil e Jessica stanno cominciano a vederci sempre più chiaro nella vicenda che coinvolge Alex e Delia al Grande Fratello Vip. Le due concorrenti sono convinte che almeno uno dei due in realtà stia mentendo sulle dinamiche della loro relazione.

Soleil, infatti, ha rivelato a Jessica che spesso ha notato molte contraddizioni tra le cose che le ha raccontato Alex e la versione di Delia, soprattutto per quanto riguarda la loro idea di amore libero.

Anche Jessica sembra aver notato la stessa cosa: mentre Alex racconta di un rapporto senza esclusività, Delia non fa lo stesso. Soleil sembra aver capito alla perfezione gli equilibri della loro relazione:

Stando così le cose, Soleil è convinta che siano fatti l’uno per l’altra:

I problemi sarebbero sorti tra i due proprio nel periodo in cui sono stati distanti:

Lui quando veniva qui le dava indicazioni perché era senza la sua guida. Lui sta cercando di rimettere sul binario una cosa che non è un treno. Appena non state insieme per un po’, automaticamente andrete a mancare a ciò che vi sforzate di essere, questo non è amore libero ma ingabbiato.