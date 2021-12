Soleil Sorge e Alex Belli si sono presi gioco delle lacrime versate da Gianmaria Antinolfi? L’imprenditore, dopo aver saputo della decisione di Aldo Montano di lasciare il Grande Fratello Vip il 13 dicembre, è scoppiato a piangere.

Mi pare ovvio che ormai prolungheranno tutto. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Poi ho visto che mia moglie Olga è tornata in Russia, quindi sa che non finirà il 13 dicembre. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che sei matto? Dai, ma secondo te io posso rimanere? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale.

Queste le parole di Aldo Montano che hanno provocato la reazione disperata di Gianmaria:

Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare, sono sincero.

Aldo mi è sempre stato vicino qui dentro. Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di te. Per me sei stato una figura di riferimento oltre che un vero amico e lo dico sul serio.