Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, ospite di Casa Chi ha parlato del percorso del marito dentro il GF Vip, evidenziando il suo punto di vista su Alex e Soleil.

La moglie di Aldo Montano parla di Alex e Soleil

La moglie di Montano ha detto la sua in merito alla lite con Alex Belli:

Aldo ha perso tutta la fiducia, l’ho capito quando lo ha abbracciato. L’ha fatto per avere una compagnia in casa, almeno può scambiare due parole. Amicizia come prima non la recupererà mai. Aldo non vuole fare scandali, scene e teatri… è finita qui.

Manuel, grande amico di Aldo, continua a fidarsi di Alex e Olga non se ne capacita:

Per me è una roba stranissima perché Manuel è giovane ma molto intelligente. Forse a lui fa comodo stare con Alex ma non vedo alcuna amicizia. Credo che tutti vedano che persona è Alex.

In ultimo, l’autore del GF Vip ha domandato ad Olga cosa ne pensa di Soleil Sorge e chi manderebbe in nomination se fosse dentro la Casa:

Che voto do a Soleil? Dieci come attrice perché si sente molto dea, sempre lontana dalla verità, sempre sulle nuvole. Non so se fa finta di essere molto forte e prepotente oppure è davvero così. Per ora non ho capito. Se un’attrice è brava se è davvero così mi spiace perché è difficile comportarsi così in maniera cattiva. Se fossi io nella Casa nominerei proprio Soleil e poi Alex specie dopo il comportamento con Aldo. Mio marito è stato ferito dal suo comportamento.

Nonostante Alex e Soleil vengano costantemente criticati dentro e fuori dalla Casa del GF Vip, dai parenti degli altri concorrenti, sono sempre gli unici che vengono citati, fatevi due domande.