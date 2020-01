Sole a catinelle, trama del film con Checco Zalone: cast e curiosità

Sole a catinelle, terzo film con protagonista il comico Checco Zalone, va in onda stasera, domenica 12 gennaio in prima serata su Canale 5: la pellicola potrà anche essere visionata in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play.

Sole a catinelle: trama e cast

Quando il figlio Nicolò riceve una pagella a pieni voti, Checco, il padre, si vede costretto a mantenere fede alla promessa fatta di regalargli una vacanza da sogno. Il problema è che l’uomo, venditore di aspirapolvere in piena crisi, non può permettersi nemmeno un giorno al mare.

Partiti con la speranza di vendere qualche elettrodomestico in Molise, i due si ritrovano a casa di Zoe, una ricchissima ragazza che li fa entrare nel proprio mondo.

Il film data 2013 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Il cast del film comprende Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Ruben Aprea, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sole a catinelle fan page (@soleacatinelle) in data: 5 Gen 2015 alle ore 2:59 PST