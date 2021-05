Alvaro Vitali tra le pagine di Vero TV è stato particolarmente duro nei confronti del Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, reality show di punta della rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Poi l’amaro sfogo tirando in ballo Lol, Chi ride è fuori:

Non l’ho ancora visto, ma credo che sarei stato adatto per questa cosa. Non capisco come mai quando capitano queste cose non si ricordano di me.

Alvaro, perdonami, non è che “niente niente” critichi il GF Vip e l’Isola dei Famosi perché nessuno ti ha chiesto mai di farla?

In molti casi, le produzioni dei film che ho girato non mi hanno pagato i contributi. Magari si lavorava per un mese, ma versavano solo per 10 giorni. Quando sono andato in pensione ho trovato molto meno di quello che pensavo mi spettasse. Addirittura, per il film “Pierino Stecchino”, mai distribuito, non è stato pagato nessuno. Che ci fai con mille euro oggi? Eppure ci sono colleghi che prendono meno. Anzi avrei un suggerimento per il governo… In caso di mancati versamenti, lo Stato dovrebbe coprirne almeno il 50%. Non è mica colpa del lavoratore se il datore non è corretto. (Fonte: Quotidiano.net)