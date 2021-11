Prosegue la “chimica artistica” tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Dopo il bagno in piscina ad altissimo contenuto erotico, stanotte la coppia di amici è andata un po’ oltre confidandosi alcuni dettagli piccanti.

Quel sogno erotico con protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge

Alex e la Sorge hanno confessato di essersi reciprocamente sognati in situazioni particolarmente intime. La forte chimica e intesa tra i due è talmente evidente che sfido chiunque a dire il contrario.

E se la Sorge ha svelato di avere un fidanzato fuori che la aspetta, anche l’attore di Centovetrine è impegnato con Delia Duran e tra di loro c’è stata anche un’importante promessa d’amore.

Come andrà a finire? L’italo americana in queste ore, confidandosi con Davide Silvestri ha anche svelato che senza Alex e anche altri selezionati concorrenti del GF Vip, non ce l’avrebbe fatta a continuare il gioco:

Se son rimasta qua dentro senza te, Alex, Katia, Manuel non so se riuscirei a restare ancora…

#GFVIP no vabbè soleil e Alex che parlano di sogni erotici e fantasia usando la paaculata “la mia amica ha sognato… ” “Lamico mio sogna ..” — Gbasti (@Gbasti4) November 22, 2021