Giaele svela con quale concorrente del GF Vip ci proverebbe da single

Sofia Giaele De Donà ha svelato con quale concorrente della Casa del Grande Fratello Vip ci proverebbe se non fosse sposata con Bradford Beck, il ricco imprenditore con il quale condivide un matrimonio “libero”.

Chiacchierando con Charlie Gnocchi, Sofia Giaele ha svelato di provare attrazione (ricambiata, a sua detta) per Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen molto interessato a Ginevra Lamborghini.

“Ti assicuro che con Antonino io l’ho sempre detto, se non fossi sposata, se fossi entrata qui da single, io e Antonino, a me lui piace come persona, ma per quello cerco di stargli troppo vicino, sono la prima che si allontana” ha rivelato la gieffina che poi ha aggiunto:

Ma sono sicura che anche per lui è uguale. Perché non provo a fare un ballo con lui? Perché fuori comunque so che sto già facendo soffrire la mia famiglia raccontando queste cose, cerco di pensare anche a loro che ci tengono molto a mio marito e non voglio dar modo di stare ancora più male, quindi cerco di mettermi dei freni.

La convinzione di Giaele.

Ginevra ti prego asfalta sta donna che è troppo convinta #gintonic pic.twitter.com/L1HRuJrW9g — laura natali (@applefruit84) October 11, 2022

Charlie: “ad Antonino piace Ginevra”

Luca: “e mo te ne sei accorto” Charlie: “ceh scusa, intendevo che ad Antonino piace Giaele”

Luca: “ma casomai il contrario”😂⚰ LUCA SEI IL RE#gintonic — NINO🥬TONIC🔥 (@GINTONIZZATI) October 11, 2022