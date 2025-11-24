“Soffrirai il trono di Ciro, non guardarlo”, Martina risponde

Martina risponde ad una provocazione su Ciro.

La storia tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continua a far parlare. I due, infatti, si sono avvicinati dopo una serie di intrecci sentimentali nati all’interno (e poi all’esterno) di Uomini e Donne.

Martina, quando sedeva sul trono, aveva scelto Ciro Solimeno invece di Gianmarco, che all’epoca era uno dei suoi corteggiatori principali. Parallelamente, anche Steri aveva provato a trovare l’amore nel programma, uscendo dalla trasmissione insieme a Cristina Ferrara. Entrambe le relazioni però si sono rapidamente concluse, aprendo la strada a un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco.

La coppia, nonostante critiche e pettegolezzi, appare molto unita. A Verissimo hanno raccontato di vivere un periodo sereno, lasciandosi alle spalle il complicato intreccio con i rispettivi ex. Durante uno degli ultimi confronti in studio, a Ciro è stata offerta l’opportunità di rimettersi in gioco come tronista dopo la delusione sentimentale, proposta che lui ha accettato senza esitazioni. Martina, dal canto suo, gli ha augurato il meglio e oggi si mostra felice al fianco di Gianmarco.

La risposta al commento di un’hater

Proprio sotto un recente TikTok pubblicato dalla De Ioannon, un utente ha scritto ironicamente: “Ti consiglio di non vedere il trono di Ciro, altrimenti ne soffrirai tantissimo.”

Martina ha replicato con fermezza ma senza perdere il sorriso: “Era un altro il trono che mi ha infastidito, ora ho risolto, un bacio.”

Non è mancato poi chi ha ipotizzato che indossasse ancora un anello legato all’ex. Anche in questo caso, la risposta è arrivata immediata: “Sono tutti anelli miei, comprati da me personalmente, stanno fuori di testa.”