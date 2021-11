Skam Italia 5, Netflix annuncia la nuova stagione: nel cast una ex allieva de Il Collegio, news e data inizio

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Skam Italia 5. Netflix ha appena annunciato l’inizio della nuova stagione pubblicando un post su Instagram. Ecco tutte le anticipazioni e le new entry del cast.

Skam Italia 5, Netflix annuncia la nuova stagione

I protagonisti delle passate quattro stagioni, da Eva (Ludovica Martino) e Giovanni (Ludovico Tersigni) a Sana (Beatrice Bruschi) e Martino (Federico Cesari), sono pronti a tornare dietro la macchina da presa per mettere in piedi il quinto capitolo della migliore serie che abbiamo in Italia.

La nuova stagione di Skam Italia dovrebbe uscire nel 2022.

Netflix ha annunciato che le riprese della quinta stagione della serie diretta da Ludovico Bessegato scrivendo i nomi dei protagonisti:

Eva, Niccolò, Asia, Elia, Sana, Silvia, Viola, Filippo, Federica, Luca, Malik, Edoardo, Rami, Giovanni e Martino si stanno preparando per voi. Sono ufficialmente iniziate le riprese di SKAM Italia.

Assente il nome del personaggio di Eleonora interpretato da Benedetta Gargari.

La trama è ancora top secret.

New entry cast

Per quanto riguarda il cast di Skam Italia 5, si aggiungono due volti nuovi: Lea Gavino e Nicole Rossi, che ha già partecipato alla terza stagione de Il Collegio e a Pechino Express, che indosseranno i panni di Viola e Asia.