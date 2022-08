Skam Italia 5, ecco la particolare tematica che affronterà Elia (SPOILER)

La nuova stagione di Skam Italia 5 debutterà su Netflix il prossimo 1 settembre. Oggi, lunedì 29 agosto, si è svolta la conferenza stampa ufficiale che ha confermato il particolare tema che dovrà affrontare Elia (Francesco Centorame) protagonista del quinto capitolo.

Elia, bocciato alla maturità, dovrà affrontare nuovamente il quinto anno a differenza degli altri amici già all’università. Questa situazione sarà particolarmente difficile per lui e si troverà faccia a faccia anche con un altro tema particolare: il suo micropene.

La sceneggiatrice Alice Urciuolo ha parlato del tema trattato nella serie:

Nello scrivere la sceneggiatura non abbiamo avuto riferimenti. Ci trovavamo davanti a qualcosa che non era stato raccontato altrove. Il lavoro di ricerca è stato più faticoso, scoprendo un mondo nuovo, domandandoci cosa vuol dire essere un uomo in una società in cui la virilità è legata alle dimensioni del pene. Era anche nuovo parlare di body shaming con un personaggio maschile.