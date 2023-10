In quel del Grande Fratello avrebbero voluto che nascesse qualcosa tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, ma a quanto pare il presunto flirt tra i due gieffini è destinato ad un epilogo diverso da quello sperato da Signorini e dall’intera squadra del reality. Heidi, infatti, ha iniziato a manifestare una certa preoccupazione per come si sarebbero messe le cose con Massimiliano.

Heidi e lo sfogo su Massimiliano Varrese

Dopo aver ammesso di provare un interesse per Massimiliano, il pensiero di Heidi è repentinamente cambiato. Questo sarebbe accaduto anche alla luce dell’atteggiamento dell’attore, troppo pressante (e pesante).

Il presunto flirt tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese sta prendendo una piega che alla gieffina non piace affatto. La loro complicità è stata oggetto delle chiacchierate in diretta con Alfonso Signorini, ma la 26enne ha più volte chiarito che al momento non cerca niente e soprattutto che questo comportamento da parte dell’attore le sembra piuttosto opprimente. Per questo la gieffina si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura, tra cui Ciro, Lorenzo, Valentina ed Angelica, esprimendo i suoi dubbi sulla situazione:

Io ho sottovalutato le sue emozioni, non mi aspettavo questa intensità di emozioni, capisci quello che voglio dire? A me non può succedere così, io ce l’ho la concezione del tempo, hai visto nel confronto, lo stavo a frenare io. Cesara gli ha chiesto Ma sei innamorato, ti ricordi? Se sorrido è per non appesantire il discorso… Se avesse qualche anno in meno forse, io adesso non me la sento e non voglio avere la responsabilità di una persona che ha una figlia perché devi amare tutti. Io sto bene. Non si può fare diversamente..lui confonde il fatto che sia andata da lui l’ultima volta, si illude… se vuole questo e lo fa stare meglio.

La giovane ha spiegato di non essere affatto tranquilla per la situazione che si è creata tra lei e Massimiliano, svelando anche che se fosse accaduta fuori molto probabilmente avrebbe preso le scelte adeguate:

Fuori questa situazione non sarebbe esistita perché quando mi rendo conto che a questa persona piaccio, esistono dei limiti e questa persona fuori non mi vede più, non faccio arrivare l’altro ad affezionarsi in una situazione dove ci sono dei limiti. Io fuori torno a casa e ti faccio capire subito. Queste cose nella mia vita non sono mai successe, non sono stupida, se io vedo che ci sono dei limiti con una persona… la prossima volta non esco con lui. Qui tutti i giorni mi vede, è una situazione drammatica. Io ci provo a parlare ma lui mi fa i giochetti… è pesante. Ho l’ansia. Io mi sono rotta, se non rispondo esco io male. Non c’è una via di mezzo…è difficile. Non ho voglia di uscire male, io ho chiuso, il mio l’ho fatto. Poi lui dice che sono io che lo chiamo…Io devo stare attenta, non posso essere io…io ho fatto tutto da tutti i lati, mille volte l’ho detto. Lui ha un’emozione fortissima che io ho sottovalutato.