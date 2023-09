Lo scorso 24 maggio è uscito al cinema il remake del cartone animato Disney, La Sirenetta, con Halle Bailey nel panni di Ariel, prima attrice afroamericana nel ruolo. Una vera e propria rivoluzione che ha puntato tutto sul politically correct e sul tema dell’inclusività, ma che tra i concorrenti del Grande Fratello non tutti hanno gradito.

La Sirenetta nera contestata al Grande Fratello da Samira, Heidi e Vittorio

Il concetto di inclusività c’entra poco, ma nel pensiero di Samira Lui, concorrente del Grande Fratello, c’è soprattutto il messaggio forzato che il remake de La Sirenetta, a suo dire, avrebbe mandato:

Ad esempio sulla Sirenetta io non sono d’accordo. Perché devono cambiare la Sirenetta se è quella? Cioè, io mi immagino la Sirenetta in quel modo. Io da bambina mi immagino la Sirenetta così… sai quelle cose che sono così e poi dici, ma non è quello ciò che mi ricordavo.

Ormai spaventata dall’andazzo nella Casa, in cui a quanto pare è diventato facile scivolare in argomenti spinosi oggetto di rimprovero, Heidi si è affrettata a frenare l’amica: “Non tocchiamo certi argomenti…”. “Ma scusa, è il mio punto di vista”, ha insistito Samira, ribadendo:

Ma ci sono altri cartoni animati eh? E’ come dire, denaturare una cosa che non serve. Secondo me eh?

“Sai cosa? E’ che essendo per un pubblico di bambini, che importanza ha farla bianca o nera?”, ha domandato Heidi. “Ma non è per un pubblico di bambini”, ha puntualizzato ancora Samira, “quello è un messaggio forzato per gli altri, non per i bambini”.

Anche per Vittorio sarebbe un messaggio forzato contenuto nel film. Ad intervenire ancora è stata quindi Heidi, che ha chiosato:

Però è vero quello che dice Samira, perché la Disney abbraccia tantissime culture, ci sono tantissime principesse. E’ stato fatto un polverone perché adesso pensandoci… metti a fare Mulan bianca, che succede? Il putiferio!

Ovviamente la discussione non è piaciuta ad alcuni utenti social, che hanno contestato il pensiero di Samira e degli altri Vipponi, semplificando il tutto con un banalissimo “volevano la Sirenetta bianca”.