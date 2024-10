La single Sofia smonta la versione di Alfred: “Ha mentito su tutto!”, cosa è successo dopo Temptation Island

La storia tra Alfred e Anna, protagonisti di Temptation Island, ha continuato a far discutere anche dopo la fine del reality. A distanza di un mese dalla conclusione del programma, le versioni fornite dai protagonisti sulla relazione tra Alfred e la tentatrice Sofia Costantini sono decisamente contrastanti. Se Alfred ha sostenuto di aver chiuso la conoscenza con Sofia per non voler intraprendere subito una nuova relazione, Sofia ha raccontato ben altro.

Alfred si dichiara single: la versione di Sofia dopo Temptation Island

Intervistato da Filippo Bisciglia, Alfred ha descritto il periodo successivo alla sua partecipazione al reality come un momento di riflessione. Ha confessato di essersi frequentato con Sofia per un breve periodo, ma di aver poi deciso di allontanarsi per non iniziare una nuova storia subito dopo la fine della sua relazione con Anna. Ha inoltre rivelato di aver rivisto Anna per chiarimenti e scuse, confermando di essere attualmente single.

La versione di Sofia Costantini è tutt’altro che in linea con quanto raccontato da Alfred. La tentatrice ha subito chiarito che il motivo della fine della loro conoscenza risiede nel fatto che Alfred avrebbe cercato di tornare con Anna:

Ha deciso di sminuirmi per tenere il piede in due staffe.

La single ha aggiunto di aver realizzato che Anna aveva ragione nel descrivere il comportamento ambiguo di Alfred. Sofia ha poi rivelato episodi che gettano luce sul carattere del ragazzo, accusandolo di manipolare le persone per i propri interessi:

È una persona che usa gli altri, già la sera stessa che siamo usciti mi ha chiesto di dormire insieme.

Alla fine, lui ha deciso di troncare con un messaggio freddo, lasciando Sofia con l’amaro in bocca.

Nonostante Alfred abbia dichiarato di aver chiuso con Sofia, la tentatrice ha sottolineato che i due si sono sentiti fino al giorno prima della puntata speciale di Temptation Island, sollevando ulteriori dubbi sulla veridicità delle sue parole.