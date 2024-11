Simone Rugiati minaccia i suoi vicini con un coltello: denunciato

Simone Rugiati litiga i suoi vicini ed esce con un coltello: denunciato

Nella serata di giovedì 28 novembre, Simone Rugiati, chef di fama nazionale, è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere dopo un acceso diverbio con i condomini del palazzo in cui si trova il suo ristorante, il Food Loft, a Milano.

Secondo quanto riportato, il litigio sarebbe avvenuto in via Signorelli, intorno alle 23. I vicini si sarebbero lamentati per alcuni rumori provenienti dal locale, dando origine a una discussione che avrebbe visto Rugiati scendere in strada impugnando un coltello da cucina.

Alcuni testimoni affermano che lo chef avrebbe minacciato i condomini, che in quel momento si trovavano sui balconi.

I carabinieri, allertati da altri vicini, sono intervenuti sequestrando il coltello e avviando le indagini. Stando a fonti locali, esisterebbe anche un video girato da uno dei presenti che documenterebbe l’accaduto.

La ricostruzione dei fatti

Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica della serata. Le prime ricostruzioni parlano di una lite nata da rumori molesti, probabilmente riconducibili alle attività del locale. La situazione sarebbe degenerata, spingendo lo chef a reagire in maniera inappropriata.

Simone Rugiati è stato denunciato e ora rischia di affrontare conseguenze legali per il suo gesto. Gli inquirenti stanno valutando anche l’autenticità del video, che potrebbe rappresentare una prova cruciale per l’inchiesta.

Chi è Simone Rugiati

Simone Rugiati, 43 anni, è uno chef originario di Pisa noto per le sue apparizioni televisive in programmi come La Prova del Cuoco, Pechino Express e Cuochi e Fiamme. Ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi.

Il suo ristorante, il Food Loft di Milano, è uno spazio multifunzionale progettato per eventi privati e produzioni televisive, grazie alla presenza di cucine a vista. Il locale rappresenta una delle sue principali attività imprenditoriali, oltre alla carriera mediatica.

Le reazioni e i prossimi sviluppi

Al momento, Simone Rugiati ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto solo a Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato la sua intervista nella sua newsletter a pagamento.

I carabinieri proseguiranno le indagini per fare luce su quanto successo, mentre la denuncia potrebbe portare a ulteriori sviluppi legali.