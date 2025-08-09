Simone e Sonia B oggi dopo Temptation Island: il nuovo risvolto

Come stanno Simone e Sonia B di Temptation Island oggi? Arriva il risvolto.

Simone Margagliotti e Sonia Barrile sono stati due protagonisti indiscussi della passata stagione di Temptation Island 2025. Un ruolo importante nel loro percorso ce l’ha avuto la tentatrice Rebecca Ruffinengo. Durante il programma, Simone aveva intrapreso un avvicinamento con lei che aveva spinto Sonia a richiedere il falò di confronto anticipato. Ma non era tutto: durante la seconda puntata, Simone ha confessato di averla tradita, lasciando Sonia profondamente segnata. La situazione è precipitata al falò finale: Sonia ha chiuso la relazione, uscendone da sola, mentre lui cercava di dimostrare che lo aveva fatto per “capire se il loro amore fosse davvero quello giusto”.

Il colpo di scena è arrivato alla fine: un mese dopo la fine del programma, è emersa la notizia della gravidanza di Sonia. Nonostante tutto, i due sono tornati insieme e hanno deciso di ricostruire un rapporto, anche se lei ammette di essere ancora ferita. Ma, attenzione, non è finita qui.

I risvolti su Simone e Sonia B di Temptation oggi: “Non stanno più insieme”

Secondo quanto riportato dall’insider Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che Simone e Sonia non stiano più insieme:

“Stamattina alcune indiscrezioni mi hanno rivelato come prosegue tra Simone e Sonia B.: alcuni compaesani hanno riferito che non stanno più insieme e che si sarebbero lasciati poco dopo la registrazione del mese dopo (ovviamente, come vi dicevo, li rivedremo a UeD per un confronto). Lei, comunque, ha deciso di tenere il bambino ugualmente. lo vi avevo accennato di qualche movimento tra lui e la single Rebecca, avrà inciso anche questo? PARLIAMO DI INDISCREZIONI, vedremo!”

Quindi alcuni testimoni nel loro paese avrebbero riferito che la coppia si sarebbe lasciata poco dopo la fine delle registrazioni. Presto li rivedremo a Uomini e Donne per un confronto. Sonia ha deciso di portare avanti la gravidanza, nonostante la presunta rottura.

Ora, con queste nuove voci sulla possibile rottura, sembra che la storia tra Simone e Sonia stia affrontando ancora una nuova fase. L’episodio tra Simone e Rebecca potrebbe aver influito ancora una volta. E, se davvero sarà così, non ci resta che aspettare la registrazione di Uomini e Donne per scoprire quale sarà il vero finale.