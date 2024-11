Simone Costa denuncia Yulia del Grande Fratello: l’ex fidanzato conferma le indiscrezioni

La partecipazione di Yulia Bruschi al Grande Fratello è al centro di una polemica che rischia di oscurare il percorso della concorrente nella Casa. Negli ultimi giorni, l’ex fidanzato Simone Costa ha rilasciato dichiarazioni scioccanti, accusandola di un’aggressione avvenuta poco prima del suo ingresso nello show.

L’ex fidanzato di Yulia Bruschi l’ha denunciata

A scatenare il clamore è stato Biagio D’Anelli, che attraverso un video pubblicato su TikTok ha rivelato dettagli inquietanti: “Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria. Una concorrente del Grande Fratello è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre dal suo ex compagno. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al ragazzo, provocandogli una ferita che gli ha lasciato una cicatrice. È scritto agli atti, ed è pubblico. Quando uscirà dalla Casa, avrà a che fare con la giustizia”.

Nel video, D’Anelli ha fatto il nome di Yulia Bruschi, specificando che la denuncia è stata depositata presso il Tribunale di Lucca.

Simone Costa conferma l’accaduto

La versione di D’Anelli è stata confermata dallo stesso Simone Costa, che ha commentato il video con un inequivocabile: “Non so come tu abbia fatto, ma è vero”.

Secondo quanto riportato da Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo Tv, Costa ha mostrato la cicatrice sul viso come prova dell’aggressione subita. Il giornalista ha definito la vicenda “clamorosa” e ha invitato il pubblico a riflettere sul comportamento della concorrente.

Yulia Bruschi tra reality e polemiche

All’interno della Casa, Yulia aveva già fatto discutere per il suo avvicinamento al coinquilino Giglio, che ha portato alla rottura definitiva con Costa. Tuttavia, l’attenzione ora si sposta fuori dal reality, dove la concorrente potrebbe dover affrontare le conseguenze legali delle accuse.

Cosa farà il Grande Fratello?

Resta da capire se la produzione del Grande Fratello prenderà provvedimenti o informerà Yulia delle accuse che la riguardano. Intanto, il pubblico segue con attenzione gli sviluppi, diviso tra chi chiede la sua squalifica e chi attende maggiori chiarimenti.