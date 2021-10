Colpo di scena a Uomini e Donne, nel trono classico che vede protagonista Andrea Nicole Conte. Per lei è giunto un nuovo corteggiatore, che però è anche un volto noto ai fan del dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Simone Cipolloni.

Dove e quando abbiamo già visto Simone Cipolloni, nuovo corteggiatore di Andrea Nicole? Il giovane lo ricorderanno in tanti per essere sceso a corteggiare Clarissa Marchese, oggi moglie di Federico Gregucci.

Simone Cipolloni si è presentato a Uomini e Donne nella puntata di giovedì 21 ottobre dopo l’addio di Gabrio Landi. Quest’ultimo ha deciso di lasciare la puntata dopo il bacio tra Ciprian e la tronista milanese, motivando così la sua scelta:

Mi era passata la rabbia, ma la verità è che sono bloccato, per me il bacio è importante, molto più importante del sesso con una persona che ti piace tanto. Non ti sto dando una colpa, è giusto che tu faccia il tuo percorso, però non me la sento più.