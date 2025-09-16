Simona Ventura ufficializza i 3 opinionisti del Grande Fratello 2025

Simona Ventura ha finalmente svelato i nomi degli opinionisti ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda tra poche settimane su Canale 5. La conferma è arrivata in maniera semplice ma chiara: la conduttrice ha ricondiviso una grafica su Instagram (story cancellata subito dopo), postata da un fan account, nelle sue storie, mettendo fine alle voci e alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

I tre opinionisti scelti per affiancare Simona Ventura in questa nuova edizione sono volti noti al pubblico del reality, in quanto provengono tutti dalle precedenti stagioni del GF. Si tratta di Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Una scelta fatta nel passato, i loro percorsi

Una scelta che sembra voler puntare sulla memoria storica del programma: tutti e tre sono stati protagonisti iconici del reality nei primi anni Duemila. Cristina Plevani è passata alla storia come la vincitrice della primissima edizione, nel 2000, quella in cui nacque la chiacchieratissima storia con Pietro Taricone. Ascanio Pacelli, ex concorrente del GF 4, è ricordato per la sua storia d’amore con Katia Pedrotti, che continua ancora oggi lontano dalle telecamere. Floriana Secondi, vincitrice del GF 3, è conosciuta per il suo temperamento esplosivo e la sua schiettezza, caratteristiche che la rendono perfetta per il ruolo di opinionista.

La decisione di scegliere tre ex gieffini come commentatori fissi potrebbe rappresentare una svolta interessante per il programma. Conoscendo bene le dinamiche della Casa e avendole vissute in prima persona, Ascanio, Floriana e Cristina porteranno un punto di vista diverso, più empatico ma anche più critico, rispetto a chi non ha mai partecipato al gioco.

Simona Ventura, che torna al timone di un reality dopo anni di esperienze tra Rai e Mediaset, sembra aver voluto costruire un team in grado di creare un mix tra esperienza televisiva, autenticità e spirito da “gioco vero”. Una formula che potrebbe rivelarsi vincente per riportare il Grande Fratello ai fasti di un tempo.

Ora non resta che attendere l’inizio della nuova edizione per scoprire come se la caveranno questi tre ex concorrenti nei panni di opinionisti ufficiali.