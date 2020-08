Simona Ventura, ospite di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso insieme al compagno (e futuro marito Giovanni Terzi), intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, ha parlato della compagna del leone di Cellino San Marco e di quando ha dovuto comunicare, all’Isola dei Famosi, la rottura.

Quando ho dovuto informare Al Bano che Loredana l’aveva lasciato? Adesso ci ridiamo su, ma ai tempi di quei problemi tra loro non rideva proprio nessuno: sono stati passaggi molto difficili. Ma sono passati, ho trovato Al Bano e Loredana benissimo. In questi giorni a Cellino mi sono legata molto a lei, donna eccezionale, raccontata con molta superficialità dai media in questi anni. Lui pare ringiovanito, è in forma com’era quando partecipò all’Isola, è il nostro M49, il nostro panda, una bandiera italiana nel mondo, dovrebbe essere nominato cavaliere del lavoro. Ha una energia incredibile: sta dietro a tutto, accoglie gli ospiti, cucina, segue le sue Tenute, l’azienda vinicola e le 50 persone che ci lavorano. Un portento.