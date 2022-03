Simona Ventura torna a Mediaset e “accetta l’invito” di Maria De Filippi

Ultima fermata, il nuovo programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, da oggi ha una voce e un volto narrante ufficiale: Simona Ventura. La conduttrice di Rai2, torna a Mediaset per l’occasione e lo annuncia tramite social.

Ebbene sì! Con mia grande gioia “accetto l’invito” di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla Fascino Pgt) ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5.

Grazie alla Rai per avermi concesso questo “prestito”, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di “Citofonare Rai2” (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai1. Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante.