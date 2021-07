Simona Ventura sta per tornare in tv con la seconda stagione di Discovering Simo, il programma di Real Time. Tra le novità, una che ha a che fare con un retroscena curioso messo in luce dal blog di Davide Maggio. La nuova stagione della trasmissione vede la presenza di una nuova società di produzione che si affianca alla Sive, la Addictive Ideas, che vanta tra i fondatori Emanuele Berardi, figlio di Barbara d’Urso.

Simona Ventura lavora col figlio di Barbara d’Urso

Ciò che ha subito sollevato una certa curiosità è soprattutto la natura dei rapporti tra Simona Ventura e la collega Barbara d’Urso, non proprio idilliaci. Tuttavia, come spiega lo stesso sito, si dubita che questa novità possa aver cambiato qualcosa, anche alla luce della rimarcata autonomia professionale del figlio della d’Urso e la presenza di altri soci.

L’indiscrezione ha fatto prontamente sollevare qualche polemica di troppo che Simona Ventura ha però voluto subito smorzare attraverso un post Instagram in cui annuncia il suo ritorno su Real Time:

E finalmente: ci siamo!! Sabato 24 alle 15:40 su Real Time parte la seconda stagione prodotta da SIVE di Discovering Simo. Ne siamo davvero orgogliosi, poiché è stato difficile riuscire a girare ogni cosa a causa Covid 19. Per la parte esecutiva mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi, la società di Addictive ideas. Tra i soci c’è anche il figlio di Barbara d’Urso, un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama MERITOCRAZIA e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare!